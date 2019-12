Buffon Juventus | il portiere scrive la storia | nuovo record e svolta sul futuro!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)- Gigisi prepara are ladellae della Serie A. Di fatto, dopo aver raggiunto Alex Del Piero in cima alle presenze totali con la maglia bianconera, ildellasi prepara ad incidere un. Complice il ko di Szczesny,scenderà in campo contro la Sampdoria dal primo minuto, eguagliando così ildi Paolo Maldini nella particolare classifica delle presenze in Serie A., spazio per un altro anno di contratto? Una portata di mano e unpossibile anno di contratto come secondoalla spalle di Szczesny, questo il possibile futuro dell’estremo difensore bianconero. Leggi anche: Infortunio Szczesny, non convocato: a rischio anche la Supercoppa Detto questo, società e giocatore potrebbero discutere del prossimo futuro al termine delle stagione. Ilvaluterà ...

UEFAcom_it : ?? ?????????? ???? ?? ?? Gianluigi #Buffon e l'inno della #ChampionsLeague ?????? #UCL #Juventus @juventusfc @gianluigibuffon - GoalItalia : Buffon pronto a riscrivere la storia in Sampdoria-Juventus: raggiungerà Maldini diventando il più presente di sempr… - repubblica : Juventus, Buffon raggiunge Maldini: record di presenze in Serie A [aggiornamento delle 11:23] -