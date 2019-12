Buffon firma un nuovo record | maggior numero di presenze in Serie A

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)diinA per Gianluigi. Il portiere contro la Sampdoria raggiunge Maldini a quota 647. E il 2020 sarà l’anno dei primati. TORINO –diinA per Gianluigi. Il problema fisico di Szczesny ha permesso al portierone della Juventus di raggiungere in anticipo uno dei primati che si era fissato dopo il suo ritorno in bianconero. Nella sfida contro la Sampdoria, infatti, iluno della Vecchia Signora ha agguantato Paolo Maldini nella classifica dedicata alle partite giocate nel nostro campionato a quota 647. Non ci dovrebbero essere particolari problemi a superare lo storico capitano del Milan nei primi mesi del 2020. I prossimi obiettivi diGigi, comunque, non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Nel mirino il ‘podio’ dei calciatori che hanno giocato più partite ufficiali nella ...

