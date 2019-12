Bruno Le Maire | L' accordo tra Psa e Fca è una buona notizia per Francia ed Europa

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Le, ministro francese dell’Economia, accoglie con entusiamo ladella fusione tra Psa e Fca: ”È una buonissimaper la, per l’e per la nostra industria auto. Rappresenta un’importante tappa nella creazione di un campione europeo, quarto costruttore auto al mondo, per rispondere alle sfide della mobilità sostenibile”.VIDEO - Fusione Fca-Psa: la firma dell’di Tavares e Manley

