Bruno Bella Vibeco | nella Terra dei Fuochi “situazione gravissima | ma la Regione

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Secondo una ricerca coordinata da Antonio Giordano, direttore dell’Istituto Sbarro di ricerca sul cancro della Temple University di Philadelphia e docente dell’Università di Siena, e svolta da Iris Maria Forte, dell’Istituto Nazionale tumori Fondazione Pascale CROM Mercogliano, nel sangue dei malati di tumore residenti nei pressi della famigerata “dei” sono stati trovati concentrazioni elevate di metalli tossici. Si tratta della prova definitiva che conferma la correlazione tra il cancro e lo smaltimento illegale dei rifiuti che per anni ha imperversatodei. “Quella delladeiè una situazione, soprattutto perché è il frutto non di uno ma di due problemi diversi”. A parlare è, fondatore del gruppo, un’azienda italiana attiva nel settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Nel 2016,ha ...

gladys_p8 : RT @claudio_2022: I pesciolini si contraddicono alla base. Bella ciao tanto per cominciare non è mai stata cantata durante la resistenza, m… - MiczZoo : RT @claudio_2022: I pesciolini si contraddicono alla base. Bella ciao tanto per cominciare non è mai stata cantata durante la resistenza, m… - marcodisarra : RT @claudio_2022: I pesciolini si contraddicono alla base. Bella ciao tanto per cominciare non è mai stata cantata durante la resistenza, m… -