Britney Spears contro gli hater | “Non dovete esprimervi per forza | siate buoni almeno per

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L'odio social non discrimina nessuno e l'ultimo post della popstarglidimostra che ormai tutti si sentono in diritto di offendere il prossimo senza badare alle conseguenze. Il casus belli è stato un video pubblicato dalla voce di Womanizer su Instagram nel quale mostrava gli addobbi natalizi della sua abitazione. Alcuni follower si sono scatenatidi lei per deriderla sul suo aspetto fisico e non sono mancati commenti come: "Guardate come si è ridotta", "Sei andata fuori di testa" e altri che non riporteremo per ovvie ragioni. Al giorno d'oggi, a quanto pare, ogni VIP deve rassegnarsi al fatto che la popolarità è anche un contenitore che attira a sé gli odiatori seriali, ovvero quelle persone che dal loro account si sentono in diritto di esercitare in modo compulsivo e morboso un vero e proprio atteggiamento da cyberbullismo per sfogare la ...

OptiMagazine : @britneyspears contro gli hater: 'Non dovete esprimervi per forza, siate buoni almeno per Natale'… - Noovyis : (Britney Spears si sfoga contro i “leoni da tastiera”) Playhitmusic - - fyrewinter : @ventunopiloti asfalterai il mental breakdown di britney spears in cui si fece pelata -