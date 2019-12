Branko oroscopo Natale | previsioni del weekend e della prossima settimana

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dal 20 al 26 dicembre: gli astri diSecondo ledell’dididal 20 al 26 dicembre, si preannuncia unaintensa e piena di novità per l’Ariete. C’è qualche discussione per decisioni da prendere, ma l’inverno inizia alla grande per il vostro amore. Attrazioni fatali che rivoluzionano la vita se siete single Il Toro non deve lamentarsi perchè è nella lista dei segni meglio pagati. Si preannunciano incassi e intesa con la famiglia. Il colore diper i Gemelli è il verde che simboleggia soldi. Chissà a quale tavolo vincerete! Non abusate troppo delle vostre forze fisiche se non volete arrivare alla Vigilia distanchi. Ledell’delle feste natalizie disvelano che il Cancro concluderà l’anno e inizierà il 2020 in bellezza. Anche i coniugi si ...

ItaliaNotizieV : Oroscopo Ariete 2020: le previsioni di Paolo Fox, Branko e Capitani - zazoomnews : Oroscopo Toro 2020 secondo Paolo Fox Branko e Antonio Capitani - #Oroscopo #secondo #Paolo #Branko -