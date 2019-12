Brambati | “Napoli | se Gattuso dovesse centrare la Champions | farebbe un’impresa”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019): Ancelotti ha detto che lo spogliatoio non era una polveriera, ma poi si è vista la realtà. Ho stima di, ma si è preso una bella gatta da pelare Massimoè intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare -tra l’altro- anche del Napoli, di Ancelotti e. Queste le parole del procuratore: Su Ancelotti all’Everton Credo che aspettasse un allenatore importante italiano che smettesse il proprio percorso in Italia per contattarlo. Ma credo che i contatti con Ancelotti ci siano stati in precedenza. Che poi Ancelotti abbia deciso dopo l’esonero al Napoli di andare lì è giusto. Non devono sorridere i tifosi del Napoli, perché il club rimane comunque in difficoltà, nonostante l’arrivo di, che si è messo in un ambiente difficilissimo, con giocatori in scadenza.suQuello che dicono i ...

