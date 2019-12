Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La fine delle tutele di prezzo per ledi luce e gas è stata rinviata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022. Ecco tutte le risposte ai dubbi di chi ancora non ha abbandonato lae deve trovare un fornitore sul

fisco24_info : Bollette: maggior tutela o mercato libero? Cosa succede se non si sceglie: La fine delle tutele di prezzo per le bo… - celenostalgia : #bollette: #maggiortutela o #mercatolibero? Cosa succede se non si sceglie @sole24ore - borsainside : #Bollette slitta la fine del mercato a maggior tutela -