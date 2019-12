Bolivia | mandato di cattura per l’ex presidente Morales

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A un mese circa dalle dimissioni di Evodopo le accuse di frode elettorale, la magistraturana ha emesso undiper l’ex. L’ordine arriva in un momento in cui, fuggito in Messico a novembre, si è trasferito in Argentina per chiedere lo status di rifugiato. Secondo quanto riferito dal portale Erbol,avrebbe espresso nuovamente la sua intenzione di tornare in. Da qui la decisione della Procura di emettere l’ordine di. L’exè indagato per sedizione, terrorismo e finanziamento di terrorismo. Il ministro dell’interno Arturo Murillo ha accusatodi aver istigato degli scontri violenti, nel periodo di transizione dopo il voto, in cui morirono 35 persone. Un video in cui si sente una voce – attribuita a– ordinare l’assedio delle città ...

