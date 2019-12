Bolivia | mandato di arresto per Morales in esilio argentino

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’ex presidente è attualmente inin Argentina e respinge le accuse. Secondo la Procura avrebbe ordinato ai suoi sostenitori di assediare e lasciare senza cibo le principali città per costringere alle dimissioni la presidente ad interim Jeanine Áñez

Agenzia_Ansa : Bolivia: mandato d'arresto per Morales - Ultima Ora - ANSA - fattoquotidiano : Bolivia, mandato d’arresto per l’ex presidente Evo Morales: è accusato di sedizione e terrorismo - LucianaDiFilip1 : La Bolivia emette un mandato di arresto per Evo Morales . Non è bastato cacciarlo dal suo paese temono possa rientr… -