Bolivia | mandato di arresto per l’ex presidente Morales

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), emessodiper l’ex. Le accuse sono di sedizione e terrorismo. Il leader politico si trova in Argentina. LA PAZ () – E’ stato emesso dalla Procurana ildinei confronti dell’ex. Il politico è accusato di sedizione e terrorismo. La notifica è arrivata dopo la richiesta da parte del leader delladello status rifugiato in Argentina. Nelle prossime ore ci potrebbero essere contatti tra i due governi per cercare di trovare un accordo. Perle ore sembrano essere contate anche se molto dipenderà dalla giustizia argentina che potrebbe concedere la protezione all’exno e di conseguenza annullare ildi custodia cautelare arrivato da La Paz. La fuga diLa fuga diè iniziata subito dopo le dimissioni. ...

