Bolivia, mandato d'arresto per Morales

La procura generalena ha spiccato und'contro l'ex presidente, accusato di sedizione e terrorismo. L'ex leaderno, fuggito in Messico subito dopo le dimissione, è da qualche giorno in Argentina dove ha chiesto lo status di rifugiato. "Non ho paura di essere arrestato", ha detto l'ex presidente, sostenendo che non ci sono prove che possano giustificare un processo.(Di giovedì 19 dicembre 2019)