Blitz della polizia contro i No Tav | in manette i leader del centro sociale Askatasuna

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)i No Tav. Arrestati idel, responsabili degli scontri dello scorso 27 luglio. TORINO –i No Tav. Nelle prime ore di mercoledì 18 dicembre 2019 gli agenti hanno eseguito i mandati di custodia cautelare nei confronti di diverse persone. Tra gli arrestati anche idel, responsabili degli scontri dello scorso 27 luglio al cantiere di Chioromonte. Perquisizioni in diverse zone d’Italia e ad esponenti delGuernica di Modena e Bocciodromo di Vicenza. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori fermi.i No Tav, due gli arrestati Nelin carcere sono finiti Giorgio Rossetto e Mattia Marzuoli, i duestorici del. Nove, invece, i divieti di ...

TgrVeneto : Blitz della @poliziadistato di #Torino contro i No Tav. 14 arresti. Perquisizioni anche in #Veneto. Tra le persone… - SecolodItalia1 : No Tav, blitz della polizia nei centri sociali violenti: 14 misure cautelari in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna… - Mania48Mania53 : RT @BorgonzoniPres: Congratulazioni e grazie alla Polizia di Stato per l'operazione che ha consentito di bloccare, anche a Modena, l'ala pi… -