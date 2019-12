“Birra e panino” Omicidio Luca Sacchi | la testimonianza | è successo dopo la morte del

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Anastasiya ha detto a‘Tutto a posto’.non ha detto nulla ma ha annuito con la testa. Io non ho chiesto nulla”. È quanto ha riferito ai pm, lo scorso 6 dicembre, sentito come persona informata sui fatti, Domenico Costanzo Marino Munoz. Il verbale di Munoz, che il giorno dell’di– il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso – era sul posto, è stato depositato dalla Procura in occasione dell’udienza davanti al tribunale del Riesame. Munoz ha ricordato cosa è accaduto poco prima che Valerio Del Grosso sparasse a. “Giovanni Princi (amico die arrestato per il tentato acquisto di droga, ndr) ci ha salutato sul marciapiede di via Bartoloni mentre eravamo presenti io,ed Anastasia”. ...

zazoomblog : Omicidio Sacchi : Luca è morto, facciamoci una birra e un panino - zazoomblog : Omicidio Sacchi : Luca è morto, facciamoci una birra e un panino -