Biossido di titanio cancerogeno | obbligo di etichetta da febbraio 2020

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’Unione Europea ha recentemente classificato ildicome probabilmentese soggetto ad inalazione. L’avvertenza è giunta lo scorso ottobre in un documento pubblicato dall’Ue, in cui veniva fatto riferimento alle miscele di polvere che contengono più dell’1% del composto chimico. A seguito della nuova classificazione dunque, a partire dal prossimoqualunque sostanza contenentedidovrà avere un’appositasi segnalazione. Ma cos’è e dove possiamo trovare ildidiIldiè un composto chimico che viene utilizzato prevalentemente all’interno delle vernici per riprodurre il colore bianco, ma a volte può essere adoperato in dentifrici e cosmetici e raramente anche in alcuni prodotti alimentari come le gomme da masticare. ...

