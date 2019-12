Bimbo escluso da recita perché iperattivo | la madre | “Cambierà scuola”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiAfragola (Na) – Il bambino di 5 annidallascolasticadisabile cambia scuola. E’ la decisione della mamma di Andrea (nome di fantasia), affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo, che nei giorni scorsi si è vista comunicare su whatsapp l’esclusione del figlio dallanatalizia in una scuola privata di Afragola nel napoletano. E ora è sicura, cambierà la scuola e lo comunica pubblicamente in una lettera all’Ansa in cui esprime tutto il dolore per l’accaduto ma anche l’infinito amore per il proprio figlio: “…non era un’audizione per Broadway o una prima al San Carlo, – scrive la donna – era una rappresentazione tra bimbi della stessa classe di età compresa tra i quattro e i cinque anni. Dico ‘era’ e non ‘è’,il mio piccolo non parteciperà, ...

