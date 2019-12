Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Mettetela a tacere quella scimmia”, avrebbero detto iin fila al pronto soccorso dell’di Sondrio mentre unadi 5di origini nigeriane moriva per arresto cardiocircolatorio nella giornata del 14 settembre. A suscitare la reazione dei presenti sarebbero state le urla disperate della madre: una ragazza di appena 22 anni. A ricostruire la vicenda è SondrioToday.L’hanno chiamata “rito tribale”, “rito satanico” o, semplicemente, “tradizione africana” ma era la morte, era il dolore infinito di una madre che perde una bambina di 5... Hanno detto che perdere un figlio non è poi così importante per gli africani perché “tanto ne sfornano uno all’anno”. Hanno atteso di essere visitati mentre quella “scimmia” si straziava dsofferenza ...

SirDistruggere : Mi dimetto da italiano. - HuffPostItalia : Bimba nigeriana muore a 5 mesi. I pazienti in ospedale alla mamma disperata: 'Zitta scimmia' - barbaramera68 : RT @Vivianabillo: A Sondrio una bimba di 5 mesi muore e le urla di dolore della madre diventano, poiché nigeriana, 'rito tribale' 'rito sat… -