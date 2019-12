Bimba di 5 mesi morta a Sondrio | insulti razzisti alla madre disperata

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Erano grida di dolore e disperazione quelle di unache ha appreso che la suadi appena 5eraal Pronto Soccorso di. I pazienti che erano in fila ad aspettare le cure necessarie si sono però sentiti disturbati tanto da apostrofarla con frasi razziste. Una testimonianza “Si sono iniziate a sentire delle urla nella zona delle sale visita. Il timbro di voce era quello di una donna”, ha raccontato a Open una delle persone presenti al momento dell’accaduto. Il testimone ha ammesso che “non si vedeva molto, si sentivano solo le urla. Da quel momento sono iniziati i commenti molto pesanti a sfondo razzista” da parte di “quasi l’intera sala, in cui si trovavano circa 15 persone tra pazienti e accompagnatori”. Diverse le ipotesi avanzate dai commentatori: forse “riti satanici” o “le sue (della, ...

SirDistruggere : Mi dimetto da italiano. - HuffPostItalia : Bimba nigeriana muore a 5 mesi. I pazienti in ospedale alla mamma disperata: 'Zitta scimmia' - CarloCalenda : Per esempio ?@QuartaDim? tu citi questo fatto di cronaca, grave, sul tuo profilo e lo colleghi al PD. Sei in grado… -