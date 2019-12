Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)18oggi, mercoledì 18 dicembre. Festeggia regalando ai fan un video celebrativo disponibile integralmente da domani. Ilè stato decisamente il suo anno.non ha solo rilasciato l'unico disco internazionale certificato platino in Italia, ha anche collezionato una serie die tagliato traguardi in tutto il mondo portando a casa numerosi premi prestigiosi. Visualizza questo post su Instagram 18 tomorrow Un post condiviso da(@) in data: 17 Dicalle ore 8:24 PSTè la prima artista nella storia dei Grammy Awards nata in questo millennio ad ottenere 6 nomination complessive (di cui 4 nelle categorie principali): Registrazione dell'anno, Album dell'anno, Singolo dell'anno, Miglior artista esordiente, Miglior Performance Pop Solista e Best Pop Vocal Album. Nella ...

lonhesly : tanti auguri eh ci mancherebbe ma a me billie eilish non piacerà mai e la trovo sopravvalutata - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Billie Eilish compie 18 anni: un 2019 ricco di successi per l’artista dell’anno - OptiMagazine : Billie Eilish compie 18 anni: un 2019 ricco di successi per l’artista dell’anno -