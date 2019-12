Biathlon | Johannes Boe salterà le gare di Coppa del Mondo di gennaio | “Nessuna

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Importante notizia per ladeldiBoe ha dichiarato che molto probabilmente non disputerà nemmeno una gara durante il mese di, tirandosi di fatto fuori dalla lotta per la vittoria finale. La notizia spalanca dunque le porte della vittoria al francese Martin Fourcade. Il ventiseienne norvegese ha dichiarato all’Equipe che la gara del Grand Bornand sarà l’ultima che disputerà prima dei campionati mondiali di Anterselva, che si disputeranno dal 13 al 23 febbraio. La motivazione è familiare: la moglie è prossima a dare alla luce un bambino, e Boe ci tiene molto a trascorrere questo periodo accanto a lei. Boe è consapevole di ciò a cui andrebbe incontro saltando le prossime tre tappe didel: “Non ci sarebbe alcuna possibilità di vincerla”. Il suo allenatore di tiro Siegfried Mazet ha inquadrato la situazione in questo ...

