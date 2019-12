Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Altra gara, altro podio per ilitaliano in questa stagione giovanile felice per i nostri colori. Dopo la vittoria di Didier Bionazsprint di Pokljuka (Slovenia), alla quale vanno sommati i podi di Beatrice Trabucchi nell’individuale e della coppia Rebecca Passler – Michele Molinarisingle, oltre al podio sfiorato dalla stessa Passlersprint, in data odierna sono arrivati il secondo posto dei citati Molinari e Passlersingledella Ibu Cupsulle nevi di casa in Val, e quello della(sempreIbu Cup).4x.7.5 km, infatti, il quartetto formato da Bionaz, Giacomel, Comola e da Trabucchi ha centrato il podio. Un riscontro considerevole in una gara che, per metà, ha visto i nostri portacolori guidare con i due ragazzi, nei confronti della Francia. Poi Laura Boucaud e Paula Botet hanno fatto la ...

mamuam : RT @OA_Sport: Biathlon, Ibu Cup junior Val Martello 2019-2020: azzurrini secondi nella mixed relay. Il Bel Paese ancora sul podio https://t… - OA_Sport : Biathlon, Ibu Cup junior Val Martello 2019-2020: azzurrini secondi nella mixed relay. Il Bel Paese ancora sul podio - Skitime_it : Biathlon, IBU Cup Junior: staffetta mista, in Val Martello Italia seconda dietro la Francia -