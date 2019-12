Bianca Atzei Instagram | trucco e ‘c**o di gallina’ anche con l’influenza | «Malata

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nemmenoriesce a fermare la ‘guerriera’che, su, si mostra in perfetta formacon febbre e raffreddore. La tenacia della cantante era venuta fuori durante L’isola dei famosi, in cui – nonostante la gracilità del fisico – laaveva dimostrato di resistere agli stenti della fame più di altri naufraghi ben ‘nutriti’. E adesso ecco un’altra ‘prodezza’ della trentaduenne milanese di origine sarda. L’immagine postata sul social nelle ultime ore ritrae unaprovata – ma netanto – dal. E tra i commenti è stupore, con i dovuti paragoni alla condizione dei ‘comuni mortali’ nella stessa situazione.e parrucco perfetti: altro che influenza… “Colpita. Chi ha l’influenza come me?”, chiedemostrandosi in un simpatico pigiama della Pantera Rosa. Capelli perfettamente in ...

radiolisola : #NowPlaying: Bianca Atzei - L'amore vero - adelemori2007 : Bianca Atzei Feat. Modà - La Gelosia - Videoclip Ufficiale - GammaStereoRoma : Bianca Atzei - La mia bocca -