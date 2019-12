Bayside School torna in tv con un preside tutto nuovo, chi sarà il novello Mr Belding? (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non solo Bayside School presto andrà in onda in tv ma in questi giorni sta prendendo forma per la gioia dei fan che vogliono godersi questo revival trent'anni dopo aver gioito e riso con l'originale. A tre mesi di distanza dall'annuncio ufficiale dell'arrivo di un seguito per la serie tv in onda a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90, ecco qui a rivelarvi il volto del nuovo preside della scuola. Dennis Haskins non vestirà i panni del famoso Mr Belding perché al suo posto, secondo quanto riporta TvLine, sembra ci sia John Michael Higgins. Il revival di Bayside School ha trovato il suo nuovo Mr. Belding o, meglio, sarà sul set per prestare il suo volto al preside Toddman, l'uomo che viene costantemente burlato dai suoi studenti privilegiati e sgridato dai loro genitori autorizzati. tutto ciò cambia quando Bayside riceve un afflusso di nuovi studenti a basso reddito e Toddman ha una ...

Leggi la notizia su optimaitalia

