Basket | Olimpia Milano e un film già visto | partenza a razzo e poi la crisi I playoff si

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Natale è il periodo dell’anno in cui in televisione vengono riproposti sempre gli stessianno dopo anno. Anche per i tifosi dell’la situazione sembra essere la stessa, un copione giàe ristagione dopo stagione, con la squadra che parte fortissimo in Eurolega e poi vive una profonda, quella che stanno vivendo ora gli uomini di Ettore Messina. Con il Real Madrid è arrivata la quinta sconfitta consecutiva dopo quelle con Efes, Olympiacos, Stella Rossa ed Asvel Villeurbanne. Un momento davvero nerissimo per l’Armani Exchange, che rischia di compromettere la straordinariadi inizio anno, con la squadra di Messina che otteneva vinceva e convinceva, trovando nel Forum un fortino inespugnabile anche per corazzate come il Barcellona. L’obiettivo diresta comunque la qualificazione aie guardando la classifica in questo ...

