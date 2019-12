Basket | EuroCup 2019-2020 | Venezia chiude il girone in bellezza | Rytas Vilnius sconfitto

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’Umana Reyercala l’ottava vittoria consecutiva ealla grande ilB di. Al “Taliercio” la squadra di Walter De Raffaele, già certa della qualificazione e del primato e perciò infarcita di seconde linee, supera ilper 76-74 e lo condanna al quarto posto nel raggruppamento. Ottimo il primo quarto degli orogranata, che subiscono in avvio le due triple consecutive di Eimantas Bendzius ma poi alzano il livello in difesa e concedono pochissimo ai lituani, trovando buone risposte anche in attacco e giungendo alla prima pausa con un confortante vantaggio di otto lunghezze (21-13). All’inizio del secondo quarto, però, ini vivono un momento di estrema aridità offensiva, non riuscendo a trovare la retina per più di cinque minuti e permettendo così agli ospiti di infilare un parziale di 0-11 che li porta dallo svantaggio di ...

