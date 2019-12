Basket | EuroCup 2019-2020 | passerella per Venezia | al “Taliercio” arriva il Rytas Vilnius

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)per l’Umana Reyerche stasera, alle ore 20.00, al Palasport “Giuseppe Taliercio” di Mestre riceve la visita delin un match valido per l’ultima giornata della prima fase die del tutto ininfluente in ottica classifica. Il team allenato da Walter De Raffaele ha infatti già centrato non soltanto la qualificazione alle Top 16, ma anche il primo posto nel girone: il record di 7-2, maturato grazie a una serie ancora aperta di sette successi consecutivi, e il vantaggio negli scontri diretti contro il Partizan Belgrado (6-3) pone ini al riparo da ogni insidia e regala loro una serata tranquilla in cui concedere minutaggio a chi ha giocato di meno senza la pressione di dover fare risultato. Gli orogranata provengono dalla prima bruciante sconfitta interna in campionato, subita per mano dell’Olimpia Milano e, più nello ...

