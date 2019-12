Basket | Champions League 2019-2020 | Sassari ospita Ankara nel 9° round | Brindisi attesa

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nona giornata diballin programma oggi. Due le italiane impegnate nella competizione continentale targata FIBA, vale a dire la Dinamoe l’Happy Casa. Il sodalizio sardo dovrà vedersela, tra le mura amiche, contro i turchi della Turk Telekom, mentre i pugliesi sono attesi da una difficile trasferta sul campo dei tedeschi della Telekoms Bonn. La sfida del PalaSerradimigni sarà valida per il primo posto provvisorio nel girone A, dato che al momentooccupano in coabitazione la testa col record di 6 vittorie e 2 sconfitte. All’andata i sardi caddero in Turchia, ma chiaramente stavolta partono con il vantaggio di avere il fattore campo dalla loro. La Dinamo, inoltre, sta vivendo un ottimo momento di forma e ha perso solo due volte nell’ultimo mese. Entrambe le squadre possono contare, oltretutto, su ...

vivere_sardegna : Champions Basket, Dinamo sfida i turchi - Isolasport : Champions League. Dinamo, l´assistant coach Gerosa: 'Contro Ankara guai a snaturarci' - vivere_sardegna : Basket: Champions, la Dinamo sfida i turchi di Ankara -