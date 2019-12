Basket | Champions League 2019-2020 | Brindisi non vince in trasferta | Bonn si impone 101-93

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Continua a perdere fuori casa l’Happy Casain Europa e afinisce 101-93. Non basta un secondo quarto dominato agli azzurri per avere la meglio dei tedeschi che nell’ultimo parziale approfittano degli errori die vanno are. Ritmi elevati nei primi minuti a, dove le due formazioni danno subito spettacolo, con percentuali molto elevate eche resta in scia dei tedeschi, che vanno però a +4 poco dopo metà quarto, con Anthony DiLeo protagonista assoluto con già 9 punti. Torna sotto l’Happy Casa, ma due palle perse nel finale fa chiudere il quarto sul 25-20. A inizio del secondo quarto due triple consecutive di Campogrande riportaa un passo da, poi altre due triple della Happy Casa e sorpasso sul 32-31. E quasi a metà tempo allungo fantastico degli ospiti. Rimessa con meno di tre secondi da giocare, palla al largo a Zanelli, tripla e ...

