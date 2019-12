Basilicata | estratto monolite di rifiuti radioattivi VIDEO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Maxioperazione per la rimozione di unin cemento armato contenentenell'impianto Itrec della Sogin a Rotondella, in provincia di Matera. Le operazioni si sono concluse oggi con l'estrazione definitiva della struttura verticale di 130 tonnellate di massa e un volume di 54 metri cubi. L'intervento è avvenuto all'interno di una fossa di 6,5 metri di profondità, un caso unico al mondo che consentirà la bonifica del sito. All’interno dela mediatà Ilè una struttura verticale di forma prismatica con una massa di circa 130 tonnellate e un volume di 54 metri cubi. Si trovava a 6,5 metri di profondità dal piano campagna e al suo interno, suddivisi in quattro pozzi a sezione quadrata, vi sono fusti cona mediatà, inglobati in malta cementizia, derivanti dall'esercizio dell'impianto. I quattro pozzi rimossi ...

