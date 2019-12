Barcellona Real Madrid | Valverde può soffrire il pressing blancos

Leggi la notizia su calcionews24

Il Barcellona di Ernesto soffre molto quando l'avversario la mette sull'intensità e riesce ad aggredire in avanti con costanza. Molte batoste negli ultimi mesi sono avvenute in questo modo. Pure all'Anoeta, il Barcellona è spesso stato sovrastato dalla Real Sociedad. Tanto nel palleggio, tanto nel pressing. Un esempio nella slide sopra, in cui addirittura il terzino destro dei baschi esce su Jordi Alba. Il Napoli può quindi permettersi di aggredire più in avanti.

