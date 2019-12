Barcellona-Real Madrid oggi | programma | orario d’inizio | tv e streaming Come seguire il

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)mercoledì 18 dicembre si gioca, recupero della decima giornata della Liga. Questa è la grande notte del Clasico, la partita per eccellenza in Spagna, lo scontro diretto tra le due super potenze, l’imperdibile sfida che unisce e divide un’intera Nazione, lo scontro tra la corazzata della capitale e i fenomeni catalani. Al Camp Nou andrà la battaglia che mette una di fronte all’altra le due squadre più vincenti, gloriose e iconiche dell’intera Nazione. Le due squadre sono appaiate in testa alla clasifica con 35 punti dopo aver giocato 16 partite, si tratta di un match cruciale per gli sviluppi dell’intero campionato e per la lotta per il titolo Seguiin direttasu DAZN Le due squadre hanno pareggiato l’ultimo incontro di campionato: i blancos contro il Valencia grazie a un gol di Karim Benzema ...

