Bale canta Roma, una dichiarazione d’amore/odio per un viaggio in musica e cantautorato (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una sorella pianista, mamma che gli insegnava le canzoncine (o le utilizzava come potente arma soporifera) e infine papà strimpellatore e divoratore di musica di tutti i generi e a tutte le ore. E’ in questo clima che la passione di Luca Balestrieri per la musica è nata fin dalla tenera età, accompagnandolo poi negli anni in un percorso artistico e di formazione ben preciso e determinato. Nome d’arte Bale, cantautore Romano nato prima di tutto come chitarrista, quando a 16 anni aveva già tirato su la sua prima band. Si laurea al Conservatorio e da lì la scelta è chiara: sarà la musica il suo progetto di vita. “Da musicista ho sempre dato più importanza alla melodia che al testo, perciò quando compongo parto prima dalla musica tenendo sempre in mente le bands o i solisti inglesi che stimo di più, come ad esempio James Bay, Mumford & Sons, Beatles e via dicendo. Ma per scrivere in ...

