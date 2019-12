AvvocatoFlash | quando l’assistenza legale è a portata di click

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma (askanews) – Facilitare il contatto tra clienti che hanno bisogno di assistenzae avvocati pronti ad offrire la propria competenza ed esperienza professionale. E’ questo l’obiettivo principale diuna startup leader nel campo del marketplace dei servizi legali. La piattaforma on line, che ha partecipato al programma di accelerazione di Luiss EnLabs, acceleratore d’impresa di LVenture Group, permette al professionista che la utilizza di ampliare la propria rete di clienti e, a questi ultimi, di ricevere assistenza da parte di un avvocato specializzato e ad un prezzo competitivo. Utilizzare, che oggi ha più di 4.000 professionisti iscritti, è molto semplice, come spiega Guglielmo Del Giudice, CEO e Co-founder della piattaforma on line. “Lato utente basta compilare un form intelligente nel quale ...

