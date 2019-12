Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È davvero incredibile la storia che proviene da, in. Un turista, infatti, ha scattato le foto di treattorcigliati su un cartello stradale in una zona trafficata per lo shopping. Trein città Un viaggiatore con zaino e sacco a pelo è inciampato alla vista insolita di trepericolosi avvolti attorno ad un cartello decorato perin una strada trafficata di, in. L’immagine è stata pubblicata su un gruppo Facebook di Backpackersni da Maxime Zimmermann con la seguente didascalia: “Solo inappesi a undi”. La foto in questione mostrava treattorcigliati attorni ad un cartello che era stato decorato in modo tale da assomigliare ad undi. Si trattava di un serpente nero dal ventre rosso, uno marrone orientale e un serpente ...

notizieit : #Australia, avvistati tre serpenti su un albero di #Natale a Melbourne -