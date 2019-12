Aumento Juventus già sottoscritto per 292 milioni

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si avvia verso la conclusione l’iter dell’di capitale della. Si è infatti conclusa oggi l’offerta in opzione delle massime 322.485.328 nuove azioni ordinarie del club bianconero. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 dicembre 2019 e conclusosi oggi, 18 dicembre 2019, sono stati esercitati 982.941.200 diritti di opzione per la sottoscrizione … L'articologiàper 292

juventusfc : Aumento di capitale in opzione di Juventus - Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro… - GabboAntoninoN1 : RT @juventusfc: Aumento di capitale in opzione di Juventus - Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 m… - tharnak : RT @MarcoIaria1: #Juventus L'aumento di capitale da 300 milioni s'è concluso con una sottoscrizione del 97,54% (292,5 mln) alla fine del p… -