Attenzione ai furti d’identità | consigli su come proteggere i tuoi dati personali

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Alcuni suggerimenti per evitare che qualcuno ti rubi l’identità e la utilizzi per richiedere finanziamenti (13 casi al giorno in Lombardia, CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO) o danneggiarti in altri modi 1. Hai ricevuto un’e-mail che richiede io credenziali d’accesso? Non rispondere Se ricevi email in cui ti richiedono, username e password del servizio di home-banking o di collegarti al sito della banca per delle verifiche tecniche, non rispondere mai, anche se il mittente sembra essere davvero un istituto di credito. su Il Notiziario.

