ATMP | Regione Lazio sempre più a misura di paziente Nuove opportunità per coloro che non

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tappa nella Capitale per il roadshow regionale dell’Forum: le Regioni possono essere motore di una straordinariaper trattare patologie sino ad oggi incurabili. Le terapie cellulari avanzate rappresentano la nuova frontiera per affrontare diverse neoplasie ematologiche. Nel34mila circa nuovi tumori nel 2019. “L’Ematologia del Policlinico rappresenta l’unico centro pubblico delautorizzato. Il numero di centri autorizzati e certificati all’uso delle CAR-T è limitato e bisogna far fronte alle crescenti richieste” sottolinea il Prof. Robin Foà, Ordinario di Ematologia, Università Sapienza, Policlinico Umberto I. LE TERAPIE AVANZATE– Le Advanced Therapy Medicinal Product () rappresentano il simbolo di una nuova era che si è aperta in medicina: si tratta di approcci terapeutici complementari, basati su terapie innovative, quali l’ingegneria tissutale, ...

