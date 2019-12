Atletica, Sarah Giomi positiva all’antidoping (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sarah Giomi, tesserata Fidal, è risultata positiva all’antidoping durante il controllo svolto lo scorso 10 novembre al termine dei Campionati Italiani di Maratona. In seguito all’esito degli accertamenti la prima sezione del Tna ha accolto l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping e ha provveduto a sospendere in via cautelare la trentaquattrenne bolzanina. Nello specifico, la sostanza alla quale Sarah Giomi è stata riscontrata positiva è il Prednisone – Prednisolone (un corticosteroide sintetico). Ricordiamo che proprio in occasione del controllo del 10 novembre la runner in forza all’ASD Dribbling aveva conquistato il tricolore di specialità. antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Profilo Facebook Sarah ...

