Leggi la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Undici persone sono state arrestate in provincia di Reggio Calabria nell’ambito di un’indagine su appalti telecomandati. Tra di loro c’è anche ildiSanSiclari, che si trova ai domiciliari. Dalle indagini è emerso come un imponente gruppo economico privato, con la compiacenza del primo cittadino del comune dell'area dello Stretto, sia “riuscito a ottenere illecitamente l'affidamento di un'area sulla quale poi è stata realizzata un'opera di interesse del gruppo in questione”. Tra gli arrestati anche Antonino Repaci e Calogero Fimiani, rispettivamente presidente del Cda e amministratore delegato della società di navigazione "Caronte & Tourist Spa". Gli investigatori avrebbero accertato come i manager indagati hanno promesso di elargire utilità ad amministratoriche in cambio hanno asservito la loro pubblica funzione agli interessi ...

pipposcifo1 : RT @SkyTG24: Aste comunali turbate, arrestato sindaco Villa San Giovanni e altri 10 - SkyTG24 : Aste comunali turbate, arrestato sindaco Villa San Giovanni e altri 10 -