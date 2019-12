Arrestato sindaco Villa San Giovanni Le accuse | truffa corruzione e falso

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 11 persone. Le undici persone sono ritenute responsabili, a vario titolo, di, turbativa d’asta,in atto pubblico,aggravata e peculato e, per una … L'articoloSan. Leproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Arrestato il sindaco di Villa San Giovanni e altre 11 persone, tra cui manager della società di navigazione 'Caront… - Corriere : Scalea, sindaco ai domiciliari: timbrava il cartellino e e si appartava con una donna - GiaPettinelli : Arrestato sindaco di Villa San Giovanni - Calabria - -