Arena di Verona | Roberto Alagna e Aleksandra Kurzak insieme

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Proseguono le novità del Festival 2020 all'di: un'altra coppia di star sarà protagonista per la serata di gala di Cavalleria rusticana e Pagliacci dell'8 agosto: il tenore, giunto al suo debutto areniano, si esibiràalla compagna d'arte e di vita. La stagione 2019 ha sperimentato un nuovo modus operandi nel cartellone areniano, portando a sorpresa cambi di cast stellari nelle repliche, così da rinnovare l'interesse della première anche nel corso della stagione. Quella che è stata una sperimentazione ben riuscita e premiata da pubblico e critica lo scorso anno con, ad esempio, le serate-evento di Vittorio Grigolo e Plácido Domingo in Traviata, diventa il tema ricorrente della stagione 2020, per tenere continuamente viva l'attenzione delle prime attraverso cast di altissimo livello degni del prestigioso palcoscenico areniano.Così ...

CarmenConsoli : 25 anni mediamente isterici, da festeggiare con un concerto-evento spettacolare il 25 agosto all’Arena di Verona. P… - ilvolo : Ecco finalmente tutte le nuove date per il prossimo anno! -30-31/08 Arena di Verona (nuova data) -4-5/09 Teatro Ant… - TicketOneIT : Annunciate nuove date del tour con cui Il Volo festeggerà 10 anni di carriera: raddoppiano gli appuntamenti all'Are… -