Archeologia | a Pompei visibili i lavori di restauro della casa del frutteto

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Limoni e corbezzoli, piante da frutto e ornamentali, uccelli svolazzanti, e un albero di fico a cui è avvinghiato un serpente. Così erano decorati i cubicoli floreali (stanze da letto)del. Una vegetazione lussureggiante dipinta sulle pareti, ad avvolgere il riposo degli antichi abitanti di questa dimora posta su via dell’Abbondanza, che conserva uno dei più begli esempi di pittura di giardino rinvenuti nella città. Il 19 e il 20 dicembre 2019 i visitatori potranno osservare da vicino il delicato lavoro diche sta interessando questi affreschi. L’intervento in corso, a cura dei restauratori del Parco Archeologico di, è realizzato con fondi ordinari. I restauratori saranno a disposizione durante le due giornate, per mostrare e raccontare le minuziose tecniche diapplicate alle pitture. Un’occasione per ammirarne in anteprima i ...

