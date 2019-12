Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “La cucina in tv è morta, viva la cucina in tv!“. Nel mare magnum dei format culinari che invadono i palinsesti h24 sette su sette – quelli che da anni pontificano lo scoppio della bolla televisiva degli, dove sono finiti? – tra tanti programmi dimenticabilissimi, ha brillato per la goduriosa semplicità la new entry. Senza troppa enfasi e senza il trattamento che riserva ai suoi super eventi, Sky ha piazzato unin cui ha dominato incontrastato il Fattore C. C come, che ha contemporaneamente giocato il ruolo di conduttore, regista in campo, cacciatore di talenti, insegnante generoso (ma all’occorrenza dispensatore di solenni strigliate) e preside irreprensibile della sua accademia culinaria-televisiva in cui non c’è stato spazio per i birignao da cooking show e nemmeno per i casi umani. Partiamo dal fondo, con un ...

TopChefIT : RT @zazoomblog: Antonino Chef Academy il gioiellino di Cannavacciuolo: ecco cos’ha di diverso rispetto agli altri talent culinari? - #Anto… - Noovyis : (Antonino Chef Academy, il gioiellino di Cannavacciuolo: ecco cos’ha di diverso rispetto agli altri talent culinari… - TopChefIT : RT @FQMagazineit: Antonino Chef Academy, il gioiellino di Cannavacciuolo: ecco cos’ha di diverso rispetto agli altri talent culinari? https… -