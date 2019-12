Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 23-29 dicembre 2019 | Antonito Sconvolto Dalle Bugie

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Unada lunedì 23 a domenica 29: Lucia vicina a Telmo. Paciencia lascia Servante. Il vero fidanzato di Lolita!Una: Celia ha contratto una brutta epidemia e viene messa in quarantena. Felipe la raggiunge a tutti i costi. Telmo trova conforto in Telmo, scatenando l’ira di Samuel, mentre Ceferino si presenta al cospetto di Lolita affermando di avere un debito con lei. Paciencia scrive a Servante, facendogli velatamente intuire che tra loro è finita… Drammi, arrivi, delusioni, notizie tristissime… è quanto trasparenuoveUna, quelle riguardanti ladelleche saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 23a domenica 29! Gli spoiler svelano che Celia, durante la festa organizzata da Samuel per chiedere la mano di Lucia, verrà colta da un malore. ...

