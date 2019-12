Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nelle puntate di Una, attualmente in onda in Italia, i telespettatori hanno avuto modo di vedere chestanno per convolare a nozze. Le cose, però, non saranno così semplici tra i due, poiché sul loro capo pende una terribile. Ledi Unadelle prossime settimane, infatti, rivelano che … L'articoloUna: lasultraproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Anticipazioni Una Vita: la maledizione sul matrimonio tra Lolita e Antonito - - POPCORNTVit : The Walking Dead 10: una protagonista esce di scena ma un'altra torna - zazoomnews : Una Vita anticipazioni: Inigo rapisce Flora sommerso dai debiti - #anticipazioni: #Inigo #rapisce #Flora -