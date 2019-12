Anticipazioni Un posto al sole del 18 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, Mercoledì 182019, su RaiTre dalle ore 20.30dove eravamo rimasti: Diego ha preso una decisione difficile, ma giusta: non patteggiare. Ha deciso di rifiutare i soldi dell’avvocato Leone, scatenando le sue furie. Il suo studio è pronto alla guerra. Il figlio di Aldo, adesso si trova a dover affrontare l’esito delle sue azioni. Jacopo ora dovrà far pronte ad una battaglia legali che di certo non si concluderà in breve tempo. Adesso anche Susanna si è aggiunta ad Angela e insieme cercano di convincere Clara a denunciare Alberto. Al contrario Giulia vorrebbe che la pressione su Clara da parte delle due ragazze si allentasse. Ma le due ragazze non gli daranno ascolto. Serena intanto si trova a dover affrontare l’assillante presenza di Otello al beb. Infatti quest’ultimo ...

