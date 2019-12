Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 18 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

Una nuova puntata de "Il Segreto" andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 18 dicembre 2019. Riassunto dove eravamo rimasti: Francisca Montenegro è su tutte le furie. La decisione di Raimundo di lasciare la figlioccia Maria alle cure di Fernando l'ha letteralmente fatta impazzire e per questo esige che Maria deve assolutamente tornare alla Casona. Per questo La Montenegro andrà in visita alla povera figlioccia rimasta solo dopo la partenza dei figli, ma Maria vuole restare con il Mesia. Scoperto questo, Francisca si perde in dichiarazioni forti che lasciano trasudare tutto l'odio che prova per Fernando. Raimundo si scusa, ma ormai il dado è tratto…Il Segreto di mercoledì 18 dicembre: Maria ha respinto la richiesta di Francisca di tornare alla Casona e ha ...

