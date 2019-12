Anastasia | “La famiglia di Luca Sacchi? Piena di calabresi”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) «Le brutte parole utilizzate dasi commentano da sole. In tutti questi anni non mi ha mai detto nulla di simile. Io, mio marito Alfonso e tutta la nostra numerosanon intendiamo rispondere a insulti provenienti da una ragazza di 25 anni che per anni ha frequentato la nostra casa. L’unica cosa che realmente ci interessa è che tutti i responsabili della morte dipaghino il loro conto con la giustizia». Così Concetta Galati, mamma di, commenta tramite gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice le frasi pronunciate dadurante una telefonata a un’amica intercettata e contenuta in un’informativa dei carabinieri. Frasi che dicono così: «Poi quella c’ha unadi calabresi ignoranti, non si sa da dove vengono (…) La madre dinon ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla». Nella conversazione con l’amica, Anastasiya, riferendosi al ...

ULTIMOBASILEUS : RT @Unomattina: Omicidio di Luca Sacchi: si sta cominciando a chiarire la vicenda del delitto avvenuto nel quartiere Appio Latino e che ved… - elusivelook : Ho deciso, stasera riguardo Anastasia per la 29737392 volta?? - anteprima24 : ** Sviluppo e territorio per Sant'Anastasia: 'Ridare la parola ai #Cittadini' ** -