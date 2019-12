Alluvione 2015 | Mortaruolo | “Per le aziende c’è la proroga per l’ultimazione degli

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “In deroga a quanto stabilito con decreto dirigenziale n. 233 del 28 settembre 2018, relativo alle imprese alluvionate del Sannio, abbiamo deciso di posticipare al 31 marzo 2021 la data di ultimazioneinterventi agevolati a valere sull’Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre(Linea A e B) e al 31 maggio 2021 la data di ultimazioneinterventi agevolati a valere sull’Avviso pubblico per investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi (Linea C)”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo. “Le preoccupazioni connesse ai tempi per la ...

