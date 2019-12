Allarme acqua alta a Venezia | sabato previsto un nuovo picco | “Marea fino 145 centimetri”

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L'torna a far paura alla città di: il Centro Maree, in occasione del maltempo e dei venti di Scirocco previsti per il prossimo fine settimana, ha stimato una 145 centimetri per la giornata di21 dicembre: "Ma vista la distanza temporale si consiglia ai cittadini di seguire gli aggiornamenti in tempo reale".

vvoxonline : #Venezia, è di nuovo allarme: «#Acquaalta eccezionale il 21 dicembre» >>> - EnzaLoddo : L'acqua alta a Venezia era stata prevista, un ingegnere lo ha comunicato ai suoi superiori. Il commissario del cons… - venezia_today : Acqua alta, psicosi per una previsione da allarme rosso: non è vero - La Voce di Venezia -